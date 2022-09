Justin Bieber e Hailey Bieber celebraram, esta terça-feira, o 4º aniversário do seu casamento.

No Instagram, o cantor canadiano partilhou uma fotografia do casal com o seu cão, escrevendo na legenda: “Feliz aniversário à minha melhor amiga e mulher. Obrigado por fazeres de mim uma pessoa melhor”.

Hailey também assinalou a data, partilhando algumas fotografias do casamento. “És o ser humano mais maravilhoso que já conheci”, acrescentou. “E o amor da minha vida”.

Veja as publicações: