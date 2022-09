Eminem festeja 13 anos de sobriedade com ensaio sobre toxicodependência: “Cheguei a ter dez dealers ao mesmo tempo”

Eminem escreveu um ensaio para a revista “XXL”, no qual aborda, entre outros temas, a sua luta contra o vício em drogas.

Sóbrio há 13 anos, o rapper partilha: “O meu vício não começou logo no começo da minha carreira, quando apareci. Só comecei a consumir drogas no no início [da promoção do] primeiro álbum. E drogas duras só quando fiquei famoso. Andava a experimentar, não tinha uma droga favorita. Antigamente, íamos em digressão e as pessoas davam-nos drogas, de borla. Durante algum tempo consegui aguentar, mas depois tornou-se demasiado [complicado] e já não conseguia parar”.



“Durante algum tempo consegui esconder o meu problema. Mas, antes do [álbum] “Encore” [2004], o vício começou a piorar. Andava a tomar vicodin, valium e álcool. Desapareci durante algum tempo e não expliquei porque é que me tinha ido embora”, recorda Eminem, lembrando um episódio em que atuou com 50 Cent e G-Unit e o primeiro teve de o substituir numa entrevista. “Uma das apresentadoras estava a falar comigo e eu não percebia uma palavra do que ela dizia”, lembra.