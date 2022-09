Novelas gráficas sobre Nick Cave e Johnny Cash editadas em Portugal

Crónicas de Woody Allen e duas novelas gráficas sobre os músicos Johnny Cash e Nick Cave estão entre as novidades literárias da Almedina até dezembro.

A fechar o mês, chega às livrarias "Johnny Cash: I See a Darkness", novela gráfica de Reinhard Kleist, nomeada para o Prémio Eisner, sobre a vida do ícone da musica norte-americana do século XX, dezassete vezes vencedor dos Grammys e com mais de 90 milhões de discos vendidos.

Do mesmo autor, será também publicada, mas apenas em outubro, a novela gráfica “Nick Cave: Mercy on me”, o retrato de um dos músicos mais influentes da atualidade.

“Gravidade Zero” é o quinto livro de textos humorísticos de Woody Allen, que será publicado ainda em setembro pelas Edições 70.