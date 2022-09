Linda de Suza "está a recuperar", garante agente da cantora

O agente de Linda de Suza partilhou, nas redes sociais da cantora, que a portuguesa se encontra “a recuperar” dos problemas de saúde noticiados por alguns órgãos de comunicação franceses, esta semana.

Segundo essas notícias, Linda de Suza sofreria de graves problemas psicológicos e as suas hipóteses de recuperação seriam escassas.



“Queremos tranquilizar os seus amigos e fãs, a nossa estimada artista está simplesmente acamada há 10 dias num hospital nos arredores de Paris”, diz agora o seu agente, explicando que a cantora sofreu de “alguma febre. Linda de Suza está a recuperar, somente está triste por não ter vindo nestes últimos tempos falar com os seus fãs regularmente”, diz Fabien Lecoeuvre, que garante ainda comunicar com a cantora “todos os dias”, dando conta dos seus planos de editar um DVD em novembro.