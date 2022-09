Billie Eilish recorda o dia em que conheceu a família real inglesa: “Ia fazer uma vénia, mas eles foram muito simpáticos”

Billie Eilish recordou, em entrevista a um podcast australiano, o dia em que conheceu a família real inglesa, a propósito da estreia do filme da saga James Bond “No Time to Die”, para o qual escreveu a canção do mesmo nome.

“Estudei a etiqueta toda. Estava pronta para lhes fazer uma vénia, para não lhes apertar a mão e para não dizer nada, a menos que falassem comigo. E estava tão preocupada! Mas depois eles chegaram e foram muito simpáticos, amigáveis e encantadores”, recorda a cantora norte-americana, que nessa altura - em setembro de 2021 - foi fotografada a cumprimentar o Príncipe Carlos (agora, rei D. Carlos III).

Na mesma entrevista, Billie Eilish, que está em digressão pela Austrália, revelou que já ultrapassou, em parte, o seu medo de aparecer em público, tendo-se concentrado, recentemente, em dar passeios de bicicleta e estar mais próxima da natureza.