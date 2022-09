Os sonhos de Roberta Medina para o Rock in Rio: “Bruno Mars é bom demais. Tinha vontade de levar a Pink a Lisboa, mas não conseguimos”

Roberta Medina, vice-presidente do Rock in Rio Lisboa, deu uma entrevista à revista “Veja”, a propósito da edição brasileira do festival, que decorre por estes dias no Rio de Janeiro.

Questionada sobre os artistas que desejaria levar à próxima edição do festival, respondeu: “Eu sempre sonho com o Bruno Mars, porque é bom demais. Para mim, qualquer lugar em que ele possa estar é bom”, acrescentando: “Eu tinha muita vontade de levar a Pink para Lisboa, a gente não conseguiu. Aqui temos a eterna tentativa de Lady Gaga. A gente fica tentando e paquerando várias vezes alguns artistas.”

Sobre os concertos que mais a têm impressionado no Rock in Rio Brasil, este ano, destacou o espetáculo dos Capital Inicial, banda brasileira formada nos anos 80. “Eu sou uma geração Capital Inicial, então as músicas todas são muito marcantes. Mas eles têm uma capacidade de mobilizar as pessoas… Se você olhar, o show do Guns não mobilizou como o deles. A capacidade que eles têm de puxar a galera!”, comparou