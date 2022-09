Ivete Sangalo pega na guitarra elétrica para versão dos Guns N’ Roses. Aconteceu no Rock in Rio

O concerto de Ivete Sangalo no Rock in Rio Brasil, este domingo, abriu com a cantora brasileira a fazer uma curta versão de ‘Sweet Child o’ Mine’, clássico dos Guns N’ Roses, na guitarra elétrica. Recorde-se que a banda de Axl Rose também passou pela edição deste ano do festival no Rio de Janeiro, sendo alvo de críticas pela prestação do vocalista.

No decorrer do concerto, a cantora quebrou o silêncio que sempre manteve sobre questões políticas, deixando um recado a Jair Bolsonaro, atual presidente brasileiro e candidato às eleições de 2 de outubro. “A gente não precisa de armas, a gente precisa de amor”, disse a artista, aludindo a uma das bandeiras de Bolsonaro, as armas, “Deus não acredita na violência, acredita no amor”.

“Este país merece continuar sendo livre e conhecido como um país da alegria, da educação, da arte, do povo forte, rico e poderoso que nós somos”, continuou Sangalo, “e nós vamos continuar sendo, porque nada nos vai impedir. Dia 2, vamos mudar tudo”.

Entre sucessos como ‘Beleza Rara’, ‘Festa’ ou ‘Sorte Grande’, a cantora apresentou ‘Quando a Chuva Passar’ acompanhada pelo filho de 12 anos, Marcelo, ao piano, depois de mostrar imagens do concerto a ele dedicado que deu no festival em 2011. Marcelo também tocou percussão no espetáculo deste domingo.