Harrison Ford confirma que “Indiana Jones 5” será o seu último filme da saga

Harrison Ford confirmou que “Indiana Jones 5” será o último filme da saga em que irá interpretar o famoso arqueólogo.

O ator marcou presença na D23 Expo, da Disney, no passado sábado, onde foi divulgado pela primeira vez o trailer de “Indiana Jones 5”. “Sinto-me orgulhoso por poder dizer que este [filme] é fantástico”, disse.

“Os filmes de ‘Indiana Jones’ têm que ver com mistério e aventura. Mas também com coragem. Estou muito contente por termos uma história muito humana por contar, bem como um filme que vos vai dar cabo do canastro".

Ford acrescentou, ainda, que não voltará a vestir o fato de Indiana Jones: “Não vou voltar a espatifar-me por vossa causa”.

Este é o primeiro filme da saga que não será realizado por Steven Spielberg, que desepenhará, contudo, as funções de produtor. O filme tem estreia marcada para o dia 30 de junho de 2023.