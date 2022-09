Revelada a causa de morte de Darius Danesh, ex-concorrente do “Pop Idol” falecido em agosto

São conhecidas as causas da morte do cantor escocês Darius Danesh, ex-concorrente do concurso inglês de talentos “Pop Idol”, no passado mês de agosto.

O cantor foi encontrado morto em sua casa em Rochester, no Minnesota (EUA). Uma autópsia confirmou agora que Darius morreu sufocado após inalar, acidentalmente, uma grande quantidade de cloreto de etilo, composto comummente utilizado como um anestésico em hospitais e clínicas dentárias.

O cantor de 41 anos sofria de dores crónicas desde 2010, ano em que sofreu um acidente de viação que o deixou com uma fratura no pescoço. A sua família pediu aos fãs para que respeitem a sua privacidade, agradecendo pelas mensagens de pesar.

Darius participou na primeira temporada do concurso televisivo “Pop Idol”, em 2002, tendo terminado em terceiro lugar. No mesmo ano, lançou o seu single de estreia, ‘Colourblind’, que alcançou o primeiro lugar nas tabelas de vendas do Reino Unido.