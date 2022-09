Ozzy Osbourne: “Vou voltar aos palcos nem que isso me mate”

Ozzy Osbourne esteve à conversa com Zane Lowe, da Apple Music, tendo deixado a garantia de que irá regressar aos palcos.

O “Príncipe das Trevas” viu-se forçado a cancelar a sua última digressão de sempre, devido à pandemia e aos vários problemas de saúde que sofreu. “Agora estou melhor, mas ainda vou demorar a reencontrar o meu equilíbrio”, disse.

“Estou a fazer o melhor que posso. Mas vou voltar aos palcos nem que isso me mate”.

Ozzy lançou recentemente um novo álbum, “Patient Number 9”, e promoveu-o com uma aparição especial na loja Fingerprints Music, em Long Beach, no estado norte-americano da Califórnia. O músico assinou as cópias dos fãs que compraram o álbum em regime de pré-encomenda.