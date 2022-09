O músico mais perigoso de todos os tempos segundo o FBI

Foi tornado público um documento, com 1800 páginas, sobre o músico que o FBI considerava ser o mais perigoso do mundo: o cantor folk Pete Seeger.

O ficheiro de Seeger bate, em tamanho, os de outros músicos considerados “perigosos” pelo governo norte-americano, como John Lennon - que só “mereceu” 300 páginas. E há ainda muito por contar, já que 90 das páginas do ficheiro de Seeger não foram tornadas públicas “por razões de segurança”.

Pete Seeger faleceu em 2014, aos 94 anos sem nunca ter sido acusado de qualquer crime. O músico começou por chamar a atenção do FBI em 1943 quando, enquanto parte do exército dos EUA, escreveu uma carta a criticar as deportações de norte-americanos de origem japonesa. “Porque não banir também os ingleses? Também já lutámos contra eles”, podia ler-se.

Ao longo das décadas, Seeger seria vigiado por agentes do FBI, que concluíram que o músico - pelas suas associações a artistas como Woody Guthrie ou Lead Belly, e pelas suas ideologias políticas - constituía um elemento “potencialmente subversivo” e “um idealista cuja devoção a ideologias radicais faz com que a sua lealdade aos EUA seja questionável”.