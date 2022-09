O fim do “binge watching”? Ver episódios de séries da Netflix de seguida pode ter os dias contados

A Netflix mudou a forma como se consomem séries de televisão, tendo popularizado o chamado binge watching - isto é, poder ver todos os episódios de uma determinada série de seguida.

Porém, isso pode estar prestes a acabar. De acordo com Matthew Belloni, antigo editor do Hollywood Reporter, num texto para o “Puck News”, site dedicado a assuntos de media digitais, a Netflix estará a equacionar disponibilizar, semanalmente, episódios individuais das suas séries. Citando várias vezes as palavras de Reed Hastings, cofundador da plataforma, pode ler-se que a Netflix “não tem provas de que disponibilizar episódios semanais leve a uma quebra no número de subscritores”, pelo que em breve o mercado do streaming pode vir a ser semelhante ao das televisões por cabo “normais”.

Lançar episódios semanais poderá levar a um interesse constante dos consumidores em manter as suas assinaturas, algo que a Netflix testou, de certa forma, este ano com o lançamento da nova temporada de “Stranger Things” em duas partes distintas. Recorde-se que outros serviços de streaming como Disney+, HBO Max e Amazon Prime Video já o fazem em determinados casos.