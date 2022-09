Marisa Liz anuncia estreia a solo com canção inédita (e a voz) de António Variações

Marisa Liz irá estrear-se em nome próprio uma canção inédita de António Variações intitulada ‘Guerra Nuclear’. A produção ficou a cargo de Moullinex, com co-produção da própria Marisa Liz. A canção é apresentada na próxima sexta-feira, às 9 da manhã.

Em ‘Guerra Nuclear’ ouvir-se á a voz de António Variações, retirada da gravação original em cassete, possivelmente datada do final de 1983. “Caiu um presente do céu.’ Foi o que senti quando soube que esta canção era para mim. Tinha nas mãos a mensagem mais pura e forte que queria sentir e que queria cantar. Tinha e tenho nas mãos a tristeza de saber que infelizmente esta mensagem continua a fazer sentido. Fui invadida de certeza, caíram-me lágrimas de amor e desejos de paz. Fui invadida de urgência, era e é urgente passar esta mensagem do mestre. É urgente termos paz. O Variações sabia disso. Caiu um presente do céu. Para todos. Vamos ouvi-lo.”, afirma Marisa Liz no texto de apresentação da canção.

“Tendo conhecimento da existência de um tema inédito de António Variações que abordava a temática da ameaça da guerra nuclear, a família de António Variações e os seus publishers, Rossio Music, decidiram divulgar este tema, alertando para o ‘delírio nuclear’, sendo ele uma ameaça cada vez mais presente no dia-a-dia”, contextualiza a editora Universal.

Veja a capa e ouça um excerto da canção: