Paul McCartney e Slash vão autografar guitarras para apoiar a Ucrânia

A Gibson anunciou uma nova iniciativa de apoio à Ucrânia: irá vender 100 guitarras autografadas por nomes como Paul McCartney, Slash, Mark Knopfler e os Rolling Stones, com os lucros a reverter a favor do povo ucraniano.

Para além dos autógrafos, as guitarras contam com as cores da Ucrânia, o amarelo e o azul, bem como com desenhos de pássaros e o símbolo da paz.

“Sinto-me feliz por poder leiloar esta minha guitarra, de forma a apoiar o povo ucraniano”, afirmou McCartney em comunicado à imprensa.

Nile Rodgers, Margo Price, Blossoms, Kasabian, Madness, The Vaccines ou My Chemical Romance também se juntaram a esta iniciativa.

O leilão destas guitarras terá início a 11 de outubro. A Gibson está ainda a vender t-shirts pela paz na Ucrânia, entregando as receitas a organizações de ajuda humanitária.