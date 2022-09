Harry Styles é um polícia dos anos 50 que se apaixona pelo amigo no filme "My Policeman". Veja o trailer

Foi divulgado o primeiro trailer para “My Policeman”, filme que irá contar com Harry Styles no papel principal.

O músico irá interpretar Tom, um polícia inglês dos anos 50, que vive com a sua esposa Marion (Emma Corrin) e que acaba por se apaixonar pelo amigo, Patrick (David Dawson).

Esta será a segunda oportunidade que teremos de ver Harry Styles no grande ecrã, este ano, depois de o britânico ter substituído Shia LaBeouf em “Don't Worry Darling”, filme que está a dar que falar devido a todas as peripécias que têm ocorrido, à sua volta, no festival de cinema de Veneza.

“My Policeman” irá estrear-se em algumas salas de cinema no dia 21 de outubro, antes de chegar à Amazon Prime Video no dia 4 de novembro. Veja o trailer: