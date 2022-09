Agir apresenta o novo álbum, “Cantar Carneiros”, em Lisboa em outubro

Agir edita esta sexta-feira o novo álbum, “Cantar Carneiros”, e apresenta-o na íntegra ao vivo num concerto marcado para o Teatro São Luiz, em Lisboa, no dia 25 de outubro. O início do espetáculo está marcado para as 20h e os bilhetes, à venda nos locais habituais, custam entre €11 e €22.

O sucessor de “No Fame”, de 2018, é um registo acústico nascido das “insónias crónicas” de Agir que conta com as colaborações de Bárbara Tinoco, Milhanas, Tainá e da atriz Isabel Ruth.

Em declarações à BLITZ, no podcast Posto Emissor, o músico falou da vontade de gravar um disco que abraçasse a imperfeição, revelando que muitas das canções ficaram gravadas “ao primeiro take”.

A capa do álbum, que pode ser vista acima, conta com trabalho artístico assinado pelo artista plástico Bordallo II, intitulado “Little Lighted Lamb”, sobre uma fotografia de Arlindo Camacho. Incluídos no álbum, estão os mais recentes singles ‘Prescrever’, ‘Mesa Para Dois’ e ‘Nas Novelas’.