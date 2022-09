A pedido dos fãs, “A Porquinha Peppa” apresenta o primeiro casal homossexual da série

“A Porquinha Peppa”, famosa série infantil, irá passar a contar com um casal homossexual.

O novo episódio da série conta com a pequena Penny Polar Bear, que tem duas mães.

Esta foi a resposta dada pelos criadores d'"A Porquinha Peppa" a uma petição dos fãs, que clamaram pela inclusão de um casal homossexual. Ao longo dos anos, a personagem principal da série tornou-se um ícone LGBTQ+.

“As crianças que veem ‘A Porquinha Peppa’ estão numa idade impressionável, e excluir casais do mesmo sexo irá ensinar-lhes que só as famílias com um pai ou dois pais de sexos diferentes são normais”, pode ler-se na petição.

Em Portugal, a série foi transmitida pela RTP 2, Canal Panda e Nick Jr.