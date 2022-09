8 horas no trânsito para sair de um festival? Aconteceu no Burning Man (e a foto é impressionante)

Podia ser uma cena do filme de ficção científica “Mad Max” mas não: são largos milhares de automóveis a tentar abandonar o recinto do festival Burning Man, que regressou ao deserto do Nevada, nos Estados Unidos, depois de três anos de interrupção devido à pandemia.

Os 80 mil festivaleiros que passaram pelo evento, que durou nove dias e terminou esta segunda-feira, ficaram oito horas no trânsito a tentar sair do local, dividindo-se em mais de uma dúzia de filas de automóveis. A situação aconteceu depois de, no sábado, o recinto do festival ter sido afetado por uma tempestade de areia.

Um usuário do Twitter, que partilhou a fotografia que pode ver abaixo, descreveu a situação da seguinte forma: “Apesar de as pessoas adorarem comparar a estética do Burning Man à do ‘Mad Max’, o êxodo do campismo é o mais ‘Mad Max’ que me senti toda a semana… 5 horas aqui, mais duas até chegar ao portão”.

Curiosamente, este ano o festival recebeu mesmo uma recriação de uma luta ao jeito dos filmes do realizador George Miller. Veja o vídeo.