Two Door Cinema Club cancelam digressão devido a “doença autoimune incurável” que atingiu o baixista

Os Two Door Cinema Club cancelaram a sua digressão europeia para que Kevin Baird, o baixista da banda, possa receber tratamento para uma doença autoimune sem cura de que sofre.

Nas redes sociais, o músico, que tocou com os Two Door Cinema Club no NOS Alive, em Portugal, no passado mês de julho, escreveu: “Adorei dar concertos este verão, sobretudo depois de uma paragem tão longa, mas a triste realidade é que foi muito duro para o meu corpo. Tenho passado por altos e baixos e, depois de muito conversar com o meu médico, decidimos que o próximo passo será uma cirurgia para retirar o órgão afetado".

A operação está marcada para as próximas semanas, pelo que a banda não poderá dar os concertos marcados para setembro e outubro.

Kevin Baird agradeceu, na sua mensagem, ao sistema nacional de saúde britânico e aos seus companheiros de banda, bem como aos fãs do grupo.

“Keep on Smiling”, o quinto álbum dos Two Door Cinema Club, saiu na semana passada.