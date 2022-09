Os LCD Soundsystem anunciaram o lançamento da sua primeira canção nova desde o lançamento de "American Dream", álbum de 2017.

'New Body Rhumba' fará parte da banda sonora de "White Noise", filme de Noah Baumbach que contará com Adam Driver e Greta Gerwig nos papéis principais.

Ainda não existe uma data de lançamento para o disco ou para o filme, que se estreará na Netflix. A "Variety" escreve que 'New Body Rhumba' deverá ser editada em formato single perto do final do ano.