Justin Bieber volta a suspender a digressão mundial que inclui Portugal: “A minha prioridade neste momento é a saúde”

Justin Bieber voltou a suspender a sua digressão mundial, que tem uma data marcada para Portugal no início de 2023, tendo usado as redes sociais para comunicá-lo:

“No início deste ano, tornei pública a minha batalha com a síndrome de Ramsay-Hunt [um distúrbio neurológico], que me deixou com uma paralisia facial. Como consequência, não consegui completar a Justice Tour na América. Depois do repouso e de ter consultado os meus médicos, família e equipa, fui à Europa tentar continuar a digressão, mas a muito custo. No passado fim de semana, atuei no Rock in Rio e dei tudo o que tinha ao público brasileiro. Quando saí de palco, a exaustão apoderou-se de mim e apercebi-me de que necessito de fazer da minha saúde a prioridade. Por isso, vou fazer um intervalo. Hei de ficar melhor, mas preciso de tempo para descansar".

Não é claro quais são os concertos de Bieber que ficam sem efeito, mas mesmo antes da atuação de Bieber no Rock in Rio-Brasil, no passado dia 4, a imprensa do país irmão já avançava que concertos no Chile, esta quarta-feira, na Argentina no sábado e domingo e, novamente, no Brasil (São Paulo), nos dia 14 e 15, iriam ser cancelados.

O site oficial do artista é omisso em relação a estes cancelamentos, sendo que o calendário de digressão de Bieber indica concertos na África do Sul, Bahrain, Emirados Árabes Unidos, Israel, Índia, Malásia, Singapura, Filipinas, Indonésia, Tailândia, Japão, Austrália e Nova Zelândia entre final de setembro e início de dezembro.

Depois de uma pausa de pouco mais de um mês, a Justice Tour passa para a Europa em janeiro de 2023, estando marcado um concerto esgotado na Altice Arena, Lisboa, a 21 desse mês. A Ritmos e Blues, organizadora do mesmo, afirmou ao site “NIT” que não tem qualquer informação acerca de adiamento ou cancelamento, esperando que as datas mais longínquas (como a de Lisboa, no início de 2023) não sejam afetadas.