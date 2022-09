Um vídeo inédito dos Led Zeppelin ficou a apanhar pó durante 52 anos, mas agora já pode vê-lo

Um vídeo inédito de sete minutos, com imagens do concerto que os Led Zeppelin deram no Inglewood Forum, em Los Angeles, a 4 de setembro de 1970, foi recuperado e disponibilizado online.

Esse concerto é um dos mais celebrados pelos fãs da banda britânica, existindo uma bootleg do mesmo com o título “On Blueberry Hill”. O vídeo ficou esquecido numa gaveta durante meio século, e mostra os Led Zeppelin no pico de forma, a interpretar temas como ‘Whole Lotta Love’ e ‘Lemon Song’.

As imagens foram captadas pelo então adolescente Eddie Vincent, fã do grupo, que levou para o espetáculo - sorrateiramente - uma câmara de vídeo. “Os meus lugares eram fantásticos”, contou recentemente à “Classic Rock”. “Estava sentado mesmo por detrás da banda. O John Bonham veio falar connosco durante o set acústico”.

Eddie acabou por não fazer nada com as imagens que gravou, que ficaram a ganhar pó durante meio século. Só quando viu uma gravação de um concerto dos The Who, filmada em 1970, solicitou ajuda para converter o vídeo para um formato digital.

O ficheiro foi então enviado a um colecionador e perito em Led Zeppelin, o francês Etienne Marchand, que identificou os momentos exatos filmados por Eddie e sincronizou o áudio de “On Blueberry Hill” com as imagens. O vídeo foi disponibilizado no dia do 52º aniversário do concerto em questão. Veja-o aqui: