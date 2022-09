The Weeknd fica sem voz e acaba concerto antes do tempo

The Weeknd foi forçado a cancelar um concerto em Los Angeles, no passado sábado, após ter ficado sem voz durante a atuação.

Durante a performance de ‘I Can’t Feel My Face', o artista canadiano saiu do palco, rumo aos bastidores, regressando pouco depois para dar por terminado o espetáculo.

“Não sei o que aconteceu quando gritei, mas perdi a voz”, afirmou. “Isto dá cabo de mim. Não quero parar, mas não consigo dar-vos o concerto que quero”.

Ainda em palco, The Weeknd garantiu que o valor dos bilhetes seria reembolsado, prometendo um novo espetáculo em Los Angeles “para breve”. “Quis vir pedir-vos desculpa pessoalmente, em vez de o fazer no Twitter ou no Instagram. De momento, não consigo dar-vos o que quero. Peço muita desculpa”, rematou.

Veja aqui o momento: