Post Malone estreou-se este fim de semana no Rio de Janeiro, para um concerto na edição de 2022 do festival Rock In Rio.

O rapper norte-americano deu que falar antes do espetáculo, aterrando na cidade brasileira e saudando os fãs de… pijama.

A atuação no Rock In Rio fez parte da digressão de apresentação de “Twelve Carat Toothache”, o novo álbum de Post Malone, lançado em junho. Recorde-se que, nesse mesmo mês, o rapper esteve presente no Rock In Rio-Lisboa.