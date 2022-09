Para os Disclosure não há pistas de dança grandes demais. O MEO Kalorama até à batida final

Os irmãos Guy e Howard Lawrence, que em 2013 se juntaram à tradição de grandes projetos de música de dança britânicos com um álbum despudoradamente imerso numa house music que se acreditava ultra-saturada, são já velhos conhecidos do público português. Três anos depois de subirem ao palco no Super Bock Super Rock, a dupla voltou a atirar-se a uma gigantesca pista de dança a céu aberto, enchendo o recinto do MEO Kalorama com as suas batidas irresistíveis.

Seguindo as coordenadas dos Chemical Brothers na primeira noite de festival, os Disclosure sugaram o público para uma experiência audiovisual que puxou ao transe coletivo com canções tão inebriantes quanto ‘White Noise' (que é feito de AlunaGeorge?), ‘When a Fire Starts to Burn’, ‘Latch’, momento que apresentou Sam Smith ao mundo, ou umas mais recentes ‘My High’, com as colaborações de Aminé e Slowthai, e ‘Tondo’.

“Tínhamos tantas saudades vossas”, disseram, já perto de uma despedida apoteótica, “têm tempo para mais uma?”. A provocação não ficou sem resposta, com uma multidão que esta noite resistiu às emoções fortes dos concertos de Peaches e Nick Cave a entregar-se nas mãos sábias da dupla, dançando como se não houvesse amanhã. Agora, só há para o ano.