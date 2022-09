NOFX anunciam fim de carreira

Os NOFX irão colocar um ponto final nas suas carreiras, anunciou o vocalista e baixista Fat Mike.

No Instagram, o músico garantiu que 2023 será o último ano dos NOFX no ativo - com a banda a terminar no mesmo ano em que cumprem o seu 40º aniversário. Mais tarde, fonte próxima dos NOFX confirmou a notícia à “SPIN”.

Questionado por um fã sobre o porquê de os NOFX não atuarem mais vezes no Canadá, Fat Mike afirmou: “adoramos o Canadá, mas o próximo ano será o nosso último ano”.

“Dentro em breve anunciaremos os nossos últimos espetáculos. Foi uma carreira fantástica”.

Num outro comentário, Fat Mike afirmou que o último concerto dos NOFX terá lugar em Los Angeles. “Foi onde começámos, é onde terminaremos”, escreveu.

Ao longo da sua existência, os NOFX tornaram-se numa verdadeira instituição do punk norte-americano, tendo lançado 14 álbuns de estúdio. O último, “Single Album”, saiu em 2021.