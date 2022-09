Kate Bush vai reeditar ‘Running Up That Hill’ num formato bem ‘retro’: o desaparecido CD single

Kate Bush irá reeditar ‘Running Up That Hill’, canção que tem vindo a gozar de uma nova popularidade devido à sua inclusão em “Stranger Things”.

A artista britânica prepara-se para lançar ‘Running Up That Hill’ num formato inédito - e incrivelmente retro: em CD single.

Esta edição constituirá a primeira vez que ‘Running Up That Hill’ é lançada neste formato, vindo acompanhada pelo seu lado B original, ‘Hounds of Love’.

O tema, originalmente lançado em 1985, chegou ao primeiro lugar das tabelas de vendas no Reino Unido, levando inclusive Kate Bush a dar uma rara entrevista: “o mundo está louco!”, disse.