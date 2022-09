Muse: os homens da luta voltam à terra. Quanto vale “Will the People”?

Não sabemos precisar o momento em que os Muse deram o salto, passando de banda de culto daqueles que conseguiam ver para lá das comparações com os Radiohead a verdadeiros titãs do rock mundial. Terá sido algures depois de “Absolution”, de 2003, e “Black Holes and Revelations”, de 2006, álbuns que lhes valeram êxitos como ‘Time Is Running Out’, ‘Supermassive Black Hole’ ou ‘Starlight’ e que podem ser encarados, de uma perspetiva sempre discutível, como pináculos criativos do trio inglês. De lá para cá, Matt Bellamy, Chris Wolstenholme e Dominic Howard habituaram-se a encher grandes arenas e a encabeçar festivais um pouco por todo o mundo, com espetáculos grandiosos que cenicamente se inspiram nas letras apocalípticas das canções. Em termos musicais, contudo, a banda não evoluiu como desejaríamos, com uma fixação desmedida pelos Queen a contagiar e, de certo modo, a empalidecer as canções, roubando-lhes aquele rasgo de originalidade sentido particularmente em “Origin of Symmetry”, o aguerrido segundo álbum que, no longínquo ano de 2001, nos oferecia momentos tão memoráveis quanto ‘New Born’, ‘Plug in Baby’ ou uma estelar ‘Bliss’. “Will of the People”, o nono longa-duração de estúdio, parece querer trazer os Muse de volta à terra depois das aventuras pelo ciberespaço de uns francamente inexpressivos “Drones” (2015) e “Simulation Theory” (2018), afirmando-se como uma espécie de revisão da “matéria dada” que lhes permite expandir a sonoridade para lá de fronteiras autoimpostas.

