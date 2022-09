Jane Fonda revela que luta contra um cancro

Jane Fonda anunciou, esta sexta-feira, estar a lutar contra um cancro.

“Fui diagnosticada com linfoma não-Hodgkin e iniciei o tratamento de quimioterapia”, afirmou, no Instagram. “É um cancro bastante tratável, 80% das pessoas sobrevivem. Sinto-me com sorte”.

A atriz, de 84 anos, também conhecida pelo seu lado ativista, acrescentou: “Quase todas as famílias nos Estados Unidos tiveram que lidar com o cancro em algum momento, e muitas delas não têm acesso aos serviços de saúde de qualidade que recebo. Não está certo”.

