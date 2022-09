Scott Kelly, vocalista dos Neurosis, abandona a música após admitir ter espancado a mulher e os filhos

Scott Kelly, dos Neurosis, publicou uma carta aos fãs, na qual anunciou a sua retirada da indústria musical e admitiu ter espancado a sua própria mulher e filhos.

“Nos últimos anos, abusei emocionalmente, financeiramente, verbalmente e fisicamente a minha mulher e os meus filhos mais novos”, começou por dizer. “Tornei-me obcecado com o controlo, intimidei, manipulei, ameacei suicidar-me, magoei fisicamente as pessoas e procurei destruir a sua reputação”.

“Quando a minha mulher anunciou que me iria deixar, tentei convencê-la, e aos outros, de que estava louco, de que via coisas, de que não sabia o que estava a fazer. Ela tentou ajudar-me com recurso a terapia e psiquiatras. As minhas mentiras e engodos ruíram em frente a profissionais”, continuou.

“Não quero continuar a mentir sobre isto. A minha mulher é a melhor pessoa que conheço. Esta carta simplifica, exageradamente, o mal irreparável que causei e as coisas imperdoáveis que lhe fiz, e aos nossos filhos”.

“Sei agora que ter uma vida pública e estar em palco foi a pior decisão que tomei, sendo como sou. Usei a minha posição social para vos manipular a todos, e esconder estes abusos. Irei retirar-me a 100% da indústria musical. Há pessoas que conseguem fazer parte de uma cena como esta, onde não há responsabilidades e onde podem manter a sua integridade. Eu não”.

Após a publicação desta carta, os Neurosis, banda metal de culto que Scott Kelly ajudou a formar em 1985, responderam ao seu vocalista e guitarrista de forma ríspida: “sentimo-nos enojados e desapontados com este homem, a quem chamámos irmão”, começam por dizer.

“O Scott Kelly saiu da banda em 2019, após termos tomado conhecimento de todos os abusos que cometeu contra a sua família, o que constituiu uma linha vermelha. Não o partilhámos, por pedido expresso da sua esposa, e de forma a honrar o pedido da sua família, que não queria que a sua experiência se transformasse em notícia”.

Os Neurosis acrescentam que, ao longo dos últimos 20 anos, só estiveram na presença de Scott Kelly em estúdio ou em concertos. “Não sabíamos qual era a realidade da sua família quando não estávamos por perto. É surpreendente que ele o tenha mantido escondido por tanto tempo, porque é uma traição aos nossos valores: como colegas de banda, sócios, pais e seres humanos”.

Desde 2019 que os Neurosis não mantêm contacto com Scott Kelly, apesar de o terem tentado por diversas vezes, de forma a discutir “o estado da banda”. “Ele recusou-se a falar connosco. E, agora, recusa responsabilizar-se pelas suas ações. Esta carta aberta soa-nos a mais uma tentativa de manipulação, a uma nova oportunidade para o seu narcisismo controlar a narrativa. Isto não é sobre ele, é sobre os abusos que a sua família sofreu”, acrescentam.

Os Neurosis não atuam desde 2019, tendo editado o seu último álbum, “Fires Within Fires”, em 2016. Nesse ano, atuaram no Amplifest, no Porto.