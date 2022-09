Madonna responde a tudo: o prazer culpado, o maior arrependimento e a importância do sexo

Madonna publicou um vídeo no qual responde a 50 das perguntas mais prementes dos fãs, de forma a celebrar o lançamento da compilação “Finally Enough Love”.

Dessa lista de perguntas fazem parte algumas mais pessoais, como “o maior prazer culpado” da artista norte-americana ("o sexo", que é também o seu signo, a sua obsessão e o segredo do seu sucesso), “o seu maior arrependimento” ("ter casado por duas vezes") e “a sua maior lição de vida” ("nada disto é real").

No campo musical, Madonna confessou ainda a sua vontade de voltar a colaborar com Britney Spears, apontou Debbie Harry e David Bowie como as suas maiores influências no início da sua carreira e revelou que não fosse a música e seria, hoje em dia, professora.

Veja o vídeo: