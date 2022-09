Harry Styles em Portugal: bilhetes da pré-venda "voaram" em 15 minutos

Os primeiros 10 mil bilhetes disponibilizados, esta quinta-feira, para o concerto de Harry Styles em Algés, no próximo ano, já esgotaram.

Estes bilhetes foram disponibilizados em regime de pré-venda, apenas online, pelas 10h.

Os restantes 40 mil bilhetes serão colocados à venda amanhã, 2 de setembro, também às 10h, nos locais habituais (lojas FNAC, lojas Worten, El Corte Inglés de Lisboa e Gaia, bilheteira do Campo Pequeno, CCB, CTT, Ticketline, Seetickets, Masqueticket e bilheteira online do El Corte Inglés).

Harry Styles, que no passado mês de julho atuou na Altice Arena, em Lisboa, regressa a Portugal no próximo ano, para um concerto no Passeio Marítimo de Algés, a 18 de julho. A primeira parte ficará a cargo das inglesas Wet Leg.

Estes são os preços dos bilhetes: