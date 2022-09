De 'cancelado' a cancelado: o polémico DaBaby não consegue vender 500 bilhetes para concerto

O rapper DaBaby, que em julho atuou em Portugal por duas vezes, viu um concerto agendado para Nova Orleães, nos Estados Unidos, ser cancelado devido à fraca venda de bilhetes.

O espetáculo deveria ter lugar esta sexta-feira, 2 de setembro, num recinto com capacidade para 14 mil pessoas, mas menos de 500 pessoas compraram bilhete, noticia o site “Digital Music News”.

A organização do evento anunciou que pondera reagendar o espetáculo, acrescentando outros nomes ao cartaz, mas os detentores de bilhete dizem ter recebido uma mensagem a dizer que o concerto foi cancelado.

Em 2021, DaBaby foi severamente criticado após proferir declarações ignorantes e insultuosas sobre a comunidade LGBTQ e os seropositivos, no festival Rolling Loud, em Miami. Depois de um breve período de “cancelamento”, em que o seu nome foi retirado de vários cartazes, o norte-americano voltaria a atuar, nomeadamente em Portugal, onde este verão deu que falar após um estranho concerto na Altice Arena, em Lisboa, inserido no cartaz do Super Bock Super Rock.