10 mil bilhetes para ver Harry Styles em Algés disponíveis hoje: regras para a pré-venda

A partir desta quinta-feira, pelas 10h, serão disponibilizados os primeiros bilhetes para o concerto de Harry Styles no Passeio Marítimo de Algés, que terá lugar no dia 18 de julho de 2023.

A promotora Everything Is New anunciou que irá colocar 10 mil bilhetes em regime de pré-venda, para as várias zonas do recinto, com condições específicas.

Os fãs só poderão adquirir dois bilhetes por pessoa, sendo que a pré-venda se fará exclusivamente online, e apenas para os assinantes da newsletter da Everything Is New. A promotora enviou, esta quinta-feira, um e-mail a quem subscreveu a newsletter com as informações necessárias para a compra, nomeadamente um link para a plataforma de bilhética See Tickets.

A pré-venda de bilhetes terminará na sexta-feira, 2 de setembro, pelas 9h50. A partir das 10h, serão colocados à venda os restantes bilhetes, nos locais habituais.

O concerto de Harry Styles no Passeio Marítimo de Algés faz parte da digressão Love On Tour, que passou pela Altice Arena no passado dia 31 de julho.