Morreu aos 32 anos Charlbi Dean, a protagonista do filme que ganhou a Palma de Ouro de Cannes

Morreu a atriz e modelo sul-africana Charlbi Dean, aos 32 anos.

A notícia foi confirmada pelo seu agente, que não divulgou as causas da morte, que ocorreu segunda-feira em Nova Iorque. Em declarações ao “TMZ”, disse apenas que a atriz sofreu uma “doença súbita e inesperada”.

Charlbi Dean era uma estrela em ascensão da indústria do cinema, tendo sido protagonista em “Triangle of Sadness”, filme que venceu este ano a Palma de Ouro no festival de cinema de Cannes.

No seu currículo contam-se, ainda, papéis na série “Raio Negro”, sobre o herói da DC com o mesmo nome, e em filmes como “Entrevista Com Deus”, “Corrida Mortal - Inferno” ou “Don't Sleep”.