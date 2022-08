‘Sequela’ do espanhol Mad Cool cancelada: não há Rage Against the Machine, não há festival

A primeira edição do festival Mad Cool Sunset, que se iria realizar em Madrid no próximo dia 10 de setembro, foi cancelada.

O cancelamento de toda a digressão europeia dos Rage Against the Machine, que tinham um concerto agendado para este mesmo festival, levou ao cancelamento do evento. A organização afirmou, em comunicado, não ter conseguido encontrar um substituto à altura.

Para além dos Rage Against the Machine, faziam parte do cartaz nomes como Biffy Clyro, Glass Animals ou Stereophonics.

Os portadores de bilhetes serão automaticamente reembolsados a partir do dia 6 de setembro, mas quem assim o pretender poderá trocar os seus bilhetes por um passe para o festival Andalucia Big Festival, que terá lugar em Málaga.