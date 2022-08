Rapaz de 16 anos morre e duas adolescentes são levadas para o hospital depois de marcarem presença no festival de Leeds

Um rapaz de 16 anos morreu este fim de semana depois de, alegadamente, ter consumido uma pastilha de ecstasy no festival britânico de Leeds. O adolescente, David Celino, foi assistido na tenda médica do festival depois de se ter sentido mal, sendo posteriormente transferido para o hospital onde acabou por morrer no domingo de manhã.

Segundo as autoridades, o jovem terá consumido “um comprimido cinzento ou negro”. “Apesar de a causa exata da morte ainda não ter sido confirmada, estamos a investigar a hipótese de ele ter consumido um tipo específico de pastilhas de ecstasy”, avançou fonte policial, “estamos a conduzir interrogatórios no local e em estreita comunicação com os organizadores do festival”.

Foram também transportadas para o hospital duas adolescentes alegadamente injetadas com uma substância adulterada durante o festival. Uma das jovens, de 17 anos, terá sofrido um ataque epilético. “Ambas as raparigas receberam cuidados médicos no local depois de se terem sentido mal. As investigações estão a decorrer”, avançou a polícia.

Antes de o festival arrancar, a organização emitiu um comunicado sobre a grande perigosidade das drogas em circulação: “Em 2005, cada comprimido continha cerca de 80mg de MDMA, alguns dos que foram recentemente testados continham cerca de 250mg. São potencialmente letais”.