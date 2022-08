28 anos depois, vem aí “O Caça Polícias 4”. Com Eddie Murphy, pois claro

Eddie Murphy vai voltar a interpretar Alex Foley numa nova sequela de “O Caça Polícias”, uma das mais icónicas sagas da comédia dos anos 80.

De acordo com o site “Deadline”, “O Caça Polícias 4” contará ainda com Joseph Gordon-Levitt e Taylour Paige no elenco e já se encontra em fase de produção. Esta nova sequela tem estado na calha desde 1994, ano de estreia de “O Caça Polícias 3”, um enorme sucesso de bilheteira.

O filme será realizado por Mark Molloy, com guião de Will Beall ("Aquaman"). Depois da Paramount, será a Netflix a tomar as rédeas do projeto.