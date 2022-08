Bauhaus em Vilar de Mouros, para mais tarde recordar: veja o final do concerto com o mítico final 'Ziggy Stardust'

A reunião dos Bauhaus passou este sábado por Portugal, com uma atuação no festival EDP Vilar de Mouros, a última da edição de 2022 do festival minhoto.

“Mesmo que os seus rostos estejam mais envelhecidos, a música dos britânicos continua a ter uma força notável. Aliás, parece ter sido atacada pela maldição de Benjamin Button: quanto mais anos passam, mais jovem e fresca soa”, pode ler-se na reportagem BLITZ.

Para além de boa parte dos seus temas mais clássicos, os Bauhaus acabariam o espetáculo com um encore composto por quatro temas, três deles versões: 'Sister Midnight', de Iggy Pop, 'Telegram Sam', dos T. Rex e 'Ziggy Stardust', de David Bowie.

Veja um vídeo com os últimos 18 minutos do concerto (incluindo o encore) e o alinhamento:

Rosegarden Funeral of Sores [John Cale]

Double Dare

In the Flat Field

A God in an Alcove

In Fear of Fear

Spy in the Cab

She's in Parties

Kick in the Eye

Bela Lugosi's Dead

Silent Hedges

The Passion of Lovers

Stigmata Martyr

Dark Entries

Encore

Sister Midnight [Iggy Pop]

Adrenalin

Telegram Sam [T. Rex]

Ziggy Stardust [David Bowie]