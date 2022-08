Poucos dias após ter sido acusado de crimes sexuais, o ator Gary Busey passeou-se sem calças num parque na Califórnia

Poucos dias após ter sido acusado de vários crimes de natureza sexual, o ator Gary Busey foi visto a puxar as suas calças para baixo em público, num parque da Califórnia.

Segundo o "Page Six", Busey passeava-se pelo Point Dume Park, em Malibu, quando se sentou, despiu as calças e fumou um charuto. Especula-se que possa sofrer de problemas mentais, devido a danos no cérebro motivados por um acidente de motorizada em 1988.

O ator de 78 anos foi formalmente acusado de quatro crimes de assédio, abuso e tentativa de abuso sexual. Os crimes terão ocorrido durante o Monster-Mania Con, evento que se realizou entre 12 e 14 de agosto, e no qual foi convidado especial.