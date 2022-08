O novo videoclip dos Muse é um terror: veja aqui 'You Make Me Feel Like It's Halloween'

Os Muse partilharam um vídeo oficial para 'You Make Me Feel Like It's Halloween', tema retirado ao seu novo álbum, "Will Of The People", lançado esta sexta-feira.

O vídeo, realizado por Tom Teller, contém várias referências a alguns dos maiores clássicos do cinema de terror, como "Shining", "Sexta-Feira 13", "Gritos" ou "Poltergeist".

Para além do vídeo, os Muse partilharam ainda versões ao vivo de alguns dos temas presentes em "Will Of The People", como 'Liberation'.

Veja aqui 'You Make Me Feel Like It's Halloween':