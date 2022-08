Os eternos Bauhaus no adeus ao festival de Vilar de Mouros: negra será a noite

De cetro na mão e postura imponente: assim começou Peter Murphy o primeiro concerto dos Bauhaus este ano. Foi na cidade californiana de Pasadena, nos Estados Unidos, que um dos mais carismáticos frontmen da história do rock deu ordem aos seus companheiros – Daniel Ash na guitarra, David J no baixo e Kevin Haskins na bateria – para que avançassem, mesmo com as luzes ainda acesas.

