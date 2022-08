Jovem ator de “Stranger Things” continua a trabalhar como nadador-salvador

Noah Schnapp, ator que interpreta a personagem de Will Byers em "Stranger Things", revelou que continua a trabalhar como nadador-salvador.

Em entrevista à "Flaunt", o ator explicou que esse trabalho o ajuda a sentir-se um adolescente "normal". "É só para me divertir", contou.

"Cresci de forma normal, com amigos normais, tudo isso que existe fora do 'Stranger Things'. Isto ajuda-me a manter os pés no chão".

O ator afirmou, ainda, recentemente e no TikTok, que em breve irá entrar para a Universidade da Pensilvânia, para estudar Gestão. "Quis experimentar algo novo. A Millie [Bobby Brown] também vai aprender sobre outras coisas", afirmou.