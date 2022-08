Gerard Way, vocalista dos My Chemical Romance, apareceu vestido de "cheerleader" durante um concerto da sua banda em Nashville (EUA), na passada terça-feira.

De verde e branco, com o "W" do apelido bordado na roupa, Gerard Way não deixou indiferentes os fãs do grupo - que aprovaram, largamente, a sua escolha de indumentária.

Veja o vídeo e algumas reações: