Blitz Uma corda comprida amarrada a um enorme calhau “para o barco ficar ali no meio”: durante o dia, o festival Vilar de Mouros é na água

Se com limões se faz limonada, com improviso se constrói uma âncora. O espírito festivaleiro atracou em grande estilo no histórico festival EDP Vilar de Mouros, que já começou no Alto Minho. À noite, Placebo e Suede deram cartas, à tarde a música foi outra na Praia Fluvial das Azenhas, como pôde a SIC testemunhar

15:26