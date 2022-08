Família Kardashian criticada por desperdiçar milhões de litros de água

A família Kardashian está a ser duramente criticada por ter desperdiçado mais de 1,2 milhões de litros de água, só no mês de junho - numa altura em que o estado da Califórnia, bem como boa parte do planeta, atravessa uma seca severa devido às alterações climáticas.

De acordo com o jornal "Los Angeles Times", Kim e Khloe Kardashian estão entre os 2 mil nomes que as autoridades municipais notificaram recentemente devido ao seu excessivo consumo de água.

Num relatório citado pelo jornal, pode ler-se que nas propriedades de Kim Kardashian em Hidden Hills foram utilizados 878 mil litros de água a mais, ao passo que na propriedade de Khloe Kardashian em Calabasas se registou um excesso no consumo de água na ordem dos 382 mil litros.

Nessa mesma lista de nomes encontram-se também os do comediante Kevin Hart (442 mil litros), do ex-basquetebolista Dwayne Wade (340 mil litros) e do ator Sylvester Stallone (870 mil litros). Se estes dois últimos já prometeram regular o seu consumo de água, Hart e as Kardashians escusaram-se a tecer quaisquer comentários sobre esta notícia.