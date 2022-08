Encontrado jovem que desapareceu depois de ir ao festival de Paredes de Coura

O jovem Leonardo da Silva, que se encontrava desaparecido após ter ido ao festival de Paredes de Coura, foi encontrado esta terça-feira em Lisboa.

Segundo o "Correio da Manhã", Leonardo foi identificado por um morador na Rua Acácio Pereira, no bairro dos Olivais.

O mesmo morador alertou imediatamente as autoridades, tendo a PSP da Parque das Nações levado o jovem para a esquadra, contactando posteriormente a mãe, que o identificou. Ambos já se encontram em casa.

O jovem de 20 anos estava desaparecido desde as 3h da madrugada de sábado, quando regressava de autocarro do festival de Paredes de Coura. Leonardo da Silva viajava com um amigo, mas nunca regressou à casa da tia, no Montijo. Residente no Reino Unido, e de férias em Portugal, o jovem regressou de autocarro de Braga, tendo sido deixado pelo amigo na estação de comboios de Queluz. Estava desaparecido desde então.