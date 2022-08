Como vai ser o concerto (ou concertos!) dos Coldplay em Portugal: três palcos, êxitos estrondosos, versões inesperadas e “um coro eufórico”

O regresso dos Coldplay a Portugal, para atuar no Estádio de Coimbra, está marcado para 17 de maio de 2023 – com a alta probabilidade de serem confirmados mais concertos –, mas a banda britânica já está na estrada com a digressão “Music of the Spheres”, tendo passado recentemente por cidades como Paris, Berlim, Glasgow ou Londres. Na capital inglesa, mais precisamente no Estádio de Wembley, Chris Martin e companhia brindaram os seus compatriotas com uma residência de seis concertos, assentes num alinhamento forte em êxitos e versões de artistas como ABBA ou Kate Bush, nos quais contaram com convidados como Natalie Imbruglia, Craig David, Stormzy ou o comediante Steve Coogan.

