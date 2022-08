Morreu aos 48 anos Stuart Anstis, antigo guitarrista dos Cradle of Filth

Morreu Stuart Anstis, ex-guitarrista dos Cradle of Filth. Tinha 48 anos.

Não foram reveladas as causas da sua morte, com a notícia da mesma a ter sido avançada por outro antigo membro da banda britânica, o guitarrista Richard Shaw. "Foi uma honra tocar a tua música", escreveu Shaw no Instagram.

Anstis fez parte dos Cradle of Filth entre 1994 e 1999, tendo tocado em alguns dos discos mais emblemáticos do grupo, como "Dusk and Her Embrace" ou "Cruelty and the Beast". Após abandonar os Cradle of Filth, formou os Bastardsun, o projeto Ninepence, e dedicou-se à produção de música eletrónica.