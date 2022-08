Demi Lovato tem novo namorado. E foi ele que apresentou a relação ao mundo

Demi Lovato tem um novo namorado, o músico canadiano Jutes.

O anúncio foi feito através do Instagram, pelo próprio Jutes, que assinalou o 30º aniversário da cantora.

"Sou o pateta com mais sorte do mundo porque posso dizer que és minha", escreveu. "Fazer-te rir é a minha nova obsessão, porque o teu sorriso cura a minha depressão (isto podia ser uma letra de uma canção). Estou muito orgulhoso de ti".



Em resposta, Lovato disse de Jutes que este era "o melhor namorado do mundo", garantindo que "nunca sorriu tanto na vida". "Como é que és real?", acrescentou.



Veja a publicação: